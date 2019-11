Sarri: "Chiarimenti con CR7? Non servono. Funziona così dalla D in su"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della sfida all'Atalanta e a due settimane dalla discussa sostituzione di Cristiano Ronaldo contro il Milan, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri chiude il 'caso' riferito al portoghese "Di chiarimenti non ce n'è bisogno, le reazioni alle sostituzioni sono queste in tutte le serie sin dagli anni '90, dai dilettanti in su. Non è un problema, semmai il problema è che martedì il ragazzo ha detto che non era stato bene nell'ultima gara e per questo abbiamo preparato un programma che gli consentisse di superare l'acciacco. L'obiettivo è diventato la partita di Champions con l'Atletico Madrid, domani al 99% non sarà a disposizione".