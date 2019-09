Sarri chiude la polemica: "A Conte riferite cose errate. Non parlavo di lui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non ho pensato niente perché non ho sentito niente”. Maurizio Sarri chiude, se vogliamo in maniera molto allegriana, la polemica a distanza con Antonio Conte. Il tecnico della Juventus non ha infatti voluto rispondere a quello dell’Inter, che aveva parlato di un Sarri dalla parte forte: "Volevo festeggiare il compleanno di mia moglie in pace. Non ne penso niente, credo che a Conte sia stato riferito qualcosa di errato. Io ho fatto un commento rispondendo a una domanda che riguardava noi, cioè la differenza tra la Juve vista col Napoli e quella vista con la Fiorentina. Tra i vari motivi ho evidenziato la differenza tra giocare alle 15 e alle 21, ma mi riferivo a due partite nostre. Non ho tirato in ballo Antonio".

