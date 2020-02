vedi letture

Sarri come Conte e Allegri: le Poste dopo la Federtamburello e il Collesalvetti

Da oggi, anche Maurizio Sarri ha un suo avversario "istituzionale". Nella conferenza stampa, il tecnico della Juventus ha infatti usato il lavoro all'ufficio postale al fine di evidenziare come fare l'allenatore comporti l'essere sempre in condizioni di stress per il rischio di esonero: "Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste" . Detta da uno che ha lasciato un lavoro in banca, il più classico dei posti fissi, non ci sembra una frase particolarmente offensiva. Non è mancata invece la risposta piccata di Poste Italiane, che con un comunicato ha invitato Sarri a verificare a quanti esami siano sottoposti i suoi lavoratori . Si poteva evitare? Forse sì, forse no. Di sicuro, da oggi Sarri ha un tratto in comune con chi l'ha preceduto.

La Federtamburello e il Collesalvetti. A inaugurare la tradizione recente degli allenatori juventini è stato infatti Antonio Conte. "Sembrava una partita di tamburello", disse il tecnico bianconero dopo un Galatasaray-Juventus. Suscitando le ire della Federtamburello, che spiegava quanto quest'ultimo fosse uno "sport tecnico, dinamico e spettacolare al tempo stesso". Invitando all'uopo lo stesso Conte ad assistere a una partita. A distanza di quattro anni, un caso simile toccò a Massimiliano Allegri. Dopo una gara di Champions League, il livornese rispose così a chi lo criticava: "Ragazzi, abbiamo perso due finali di Champions, mica abbiamo giocato col Collesalvetti". In paese, tutti gli abitanti si dissero infuriati e offesi. Un po' meno il sindaco, che addiritturà ringraziò Allegri per la visibilità ottenuta. Come il presidente-allenatore della piccola società toscana, che curiosamente di Max era stato compagno di squadra ai tempi del Pisa. Entrambi la presero a ridere, a differenza delle Poste: forse meglio così.