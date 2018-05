Sarri-Conte, per il Chelsea un esborso di almeno 30 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla fine il Chelsea cederà e pagherà la clausola rescissoria di Maurizio Sarri. Come successo qualche anno fa con André Villas-Boas, i blues pagheranno il cartellino al club di appartenenza del tecnico come se fosse un calciatore. Un'operazione complessiva piuttosto cara per Roman Abramovich che ha ancora a libro paga Antonio Conte. Solo un anno fa il tecnico aveva adeguato il contratto, se pur non allungandolo: si era passati da 6 a 9,5 milioni di sterline, l'equivalente di 10,8 milioni di euro. Che rischiano di essere pagati fino all'ultimo centesimo da qui al 30 giugno 2019. Sì perché Conte non ha trovato collocazione e in questi mesi non ha avuto mai l'intenzione di dimettersi, lasciando che fosse il club a uscire allo scoperto. Una cifra che si sommerà quindi agli 8 milioni di clausola per Sarri più altri 6 di ingaggio per due anni (con opzione sul terzo). In totale per la sola panchina l'esborso sarà di oltre 30 milioni.