Sarri continua a elaborare la sua Juve: prova Brescia superata

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La chiamavano Juve in HD. E l’entusiasmo di certo non mancava. Poi a Torino è atterrato un extraterrestre, di nome Cristiano Ronaldo. Alzando inevitabilmente l’asticella della consapevolezza, prima di ogni altra cosa. Perché se il migliore al mondo sceglie di indossare la tua maglia, vuol dire che il club non ha più nulla da invidiare a nessuno.

Capitolo 2019/20, autore Maurizio Sarri: “In certe partite Dybala può giocare trequartista, anche se lo preferisco qualche metro più avanti”. Nessuna promessa, insomma. Ma che mondo sarebbe con un marziano in più nella Juve in HD?

Realtà, in casa Juve. Volendo, potendo, nulla è impossibile nella residenza della Vecchia Signora. Altro che mercato confuso: nelle officine di Sarri, dalle parti della Continassa, un pezzo pregiato vale l’altro, fuoriserie interscambiabili nella costellazione di CR7, che rende tutto più incantevole.

La favola bianconera passa anche da serate come quelle del Rigamonti, senza la stella e con qualche fatica di troppo ancora da smaltire. Il tempo di prendere le misure, aspettare il momento giusto con maturità, e via con l’ennesimo capolavoro: come con l’Hellas Verona, la rimonta col Brescia mostra una grande forza mentale del gruppo.

Ma Sarri è un perfezionista. E presto tornerà a ragionare su cosa possa tornare più utile per dare una forma più simmetrica a quella che potrebbe passare alla storia come la sua squadra meno simmetrica in trent’anni di carriera da allenatore. Il capitolo da studiare a ripetizione è il precedente: “Dobbiamo saper leggere velocemente la posizione di Ronaldo e adattare la fase difensiva alla sua posizione quando perdiamo la palla”.

In breve: se Ronaldo è al centro, in pressione sul portatore di palla avversario deve andarci il vertice basso, Pjanic o Bentancur, e non Matuidi (fondamentale nella manovra) che lascerebbe, di conseguenza, un buco sulla sinistra. In quella zona di campo ieri ha agito Rabiot: ancora spento e poco incisivo. Sarri e i suoi nuovi riporteranno a lucido molto presto anche lui. E sarà tutta un’altra.