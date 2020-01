© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine dell'ampia vittoria interna contro il Cagliari di ieri, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando così di alcuni singoli: "Ramsey ha fatto bene, sta trovando continuità in allenamento dopo un periodo di acciacchi continui. Sta crescendo di condizione, secondo me ha fatto bene difensivamente, nella fase offensiva ha margine ancora. Avrebbe potuto fare meglio, e ha le qualità per fare meglio. Cuadrado dal punto di vista del lavoro con la linea è abbastanza ordinato, è più disordinato nelle chiusure. Mette il culo per terra un po' troppo spesso. Poi ha questa energia nella fase di spinta che soprattutto con squadre come il Cagliari, che fa tanta densità centralmente, è importantissimo".