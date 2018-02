Sarri-De Laurentiis: appuntamento a fine marzo per parlare di rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri si incontreranno per discutere del rinnovo del contratto a fine marzo. Il tecnico campano non vuole essere distratto da questioni extra-calcistiche e parlerà del prolungamento dell'accordo solo in occasione della prossima pausa della Serie A.