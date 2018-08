Sarri: "De Laurentiis non mi manca. A Benitez devo dire grazie"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa alla vigilia del Newcastle per Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea. "De Laurentiis parla tanto di me perché gli manco -dice il tecnico toscano-. Lui, per adesso, non mi manca. A Napoli è vero che non abbiamo vinto niente ma abbiamo stabilito il record di 91 punti e siamo andati due volte in Champions League. Napoli e il Napoli devono essere orgogliosi di questi risultati, anche perché abbiamo affrontati una Juventus che ha vinto tutto in Italia. Benitez? Lo devo ringraziare. Sono arrivato in un ambiente pronto per giocare un grande calcio. E' un ottimo tecnico e per noi sarà dura contro il Newcastle". Sulla partita. "Hazard può giocare un'ora ma sono contento che abbia deciso di restare. Kovacic? Mi piace molto ma aspettiamo, è presto per parlare di acquisto a titolo definitivo".