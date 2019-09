© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri parla della rosa della Juventus in conferenza stampa : "Chiellini è l'anima di questa squadra, per capacità di trascinare i ragazzi, in allenamento e partita. Per noi è una perdita pesante: il mio compito è quello di recuperare completamente Rugani e di far adattare un futuro top player come De Ligt il più velocemente possibile. E' giovanissimo, è normale che possa fare fatica inizialmente, non vorrei sbagliare ma la fece anche Platini nei primi mesi di Juventus... Deve adattarsi al nostro calcio ma tra qualche mese riuscirà a esprimere cose importanti".