Sarri: "Dea come andare dal dentista: puoi uscirne bene, ma con dolore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenendo in conferenza stampa quest'oggi, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri parla così della sfida all'Atalanta, avversario molto temuto per la sua capacità di andare in gol con facilità: "L'Atalanta ha un modo di giocare con aggressività e intensità, definirla fastidiosa è riduttivo... Ha grandi qualità tecniche, non a caso segna più di tutti. La definizione migliore per loro l'ha fatta Guardiola, dicendo che affrontarli è come andare dal dentista: ne puoi uscire bene ma con dolore. È una squadra forte, difficile da affrontare e pericolosa, imporre la partita cercando di nascondere le loro doti sarebbe importantissima ma sarà difficilissimo, dobbiamo provarci".