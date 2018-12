© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Crystal Palace, il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri torna sugli episodi di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly: "In Italia ci sono alcuni problemi nel calcio, specialmente riguardanti il Napoli. Quando ero il loro allenatore abbiamo fermato due partite, contro la Lazio e contro la Sampdoria a Genova. Sono davvero dispiaciuto per Kalidou che è un ragazzo meraviglioso. Ma penso che in Italia sia necessario fare qualcosa per risolvere il problema".