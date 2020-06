Sarri: "Douglas Costa arma dalla panchina? Coi cali, uno come lui fa quello che vuole"

vedi letture

Douglas Costa arma in più dalla panchina? In conferenza stampa dopo la vittoria sul Lecce, l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, sembra di questo avviso: “In questo momento della stagione averlo in panchina è una grandissima risorsa. I cali delle squadre nei secondi tempo possono esser accentuati e mettere uno come lui può far svoltare la partita. Di questo ho parlato anche con lui per fargli capire cosa voglio da lui o perché a volte lo tengo fuori. È chiaro che se voglio tenere un giocatore così motivato devo ogni tanto farlo partire anche dall’inizio. Però è un’arma importantissima”.