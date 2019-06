© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport in questi due giorni Maurizio Sarri potrebbe completare due operazioni: oggi la risoluzione del contratto che lo lega al Chelsea fino al 2021, domani può arrivare la chiusura con la Juventus. Sarri è disposto a rinunciare ai due anni di contratto che lo legano ai blues ma il club inglese potrebbe chiedere un indennizzo alla Juventus, come successo un anno fa quando per arrivare all'allenatore fu acquistato dal Napoli Jorginho, pagandolo con uun sovrapprezzo per il "disturbo".