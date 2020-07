Sarri: "Dybala e CR7 hanno fatto 51 gol. Fatico a vedere difficoltà nella loro convivenza..."

"Noi siamo una squadra forte con margini di miglioramento, questo mi sembra abbastanza evidente. Poi io la difficoltà nella convivenza tra due giocatori di così alto livello faccio fatica a vederla. A volte non copriamo benissimo l'area di rigore, ma poi è tutto compensato dalla loro forza individuale. Hanno fatto 51 gol in coppia, parliamo di un livello assoluto. Mondiale". Parole e pensieri di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Udinese ha così parlato dei passi in avanti nell'intesa Ronaldo-Dybala visti nel match contro la Lazio. "Con Ronaldo - prosegue - ci ho parlato 10 minuti fa, mi ha detto che sta benissimo. Ha grandissima capacità di recupero, lui pensa subito all'obiettivo successivo e le sue sono capacità non comuni. Vive di motivazioni molto forti e riesce ad andare oltre alla fatica in modo incredibile. E' un campione nella testa oltre che nei piedi".

