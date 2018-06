Sarri e Conte: destini legati tra Premier League e il sogno Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giro di panchine che si sta consumando in queste ore riguarda anche due tecnici italiani che hanno un grande punto interrogativo che corrisponde alla casella 'futuro'. Il primo è Antonio Conte, ex ct azzurro che è ormai prossimo all'esonero con il Chelsea. L'allenatore percepirà una buonuscita da 10 milioni di euro e da libero potrebbe diventare un papabile per la panchina del Real Madrid. Allo stesso tempo però, nel mirino dei Blancos c'è anche Mauricio Pochettino del Tottenham. Se l'argentino alla fine dovesse essere la scelta di Florentino Perez, ecco che per la panchina degli Spurs, in pole, passerebbe immediatamente Maurizio Sarri, bruciato da Blanc per il ruolo di manager del Chelsea. A riportarlo è Il Corriere della Sera.