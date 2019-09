© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La coperta non è corta sulla trequarti. Alla vigilia della sfida contro la SPAL, all'allenatore della Juventus Maurizio Sarri è stato chiesto se ritiene che la coperta sia corta sulla trequarti. "Non c'è solo Ramsey - ha detto -. Secondo me abbiamo altri giocatori che possono giocare sulla trequarti: Dybala può giocarci, lo stesso Bernardeschi. Vediamo un attimo, il modulo è frutto delle necessità, ma non si può valutare se un modulo è meglio di un altro dopo una partita. Vediamo dopo una serie di partite, ma secondo me è giusto averli in canna tutti e due e scegliere".

