Ospite dei microfoni di SkySport Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è tornato a parlare dell'avventura al Chelsea culminata con la vittoria dell'Europa League: "Mi ha accresciuto molto l'esperienza in Premier, che è un campionato straordinario per qualità tecniche e con una grande mentalità. In più è bellissimo l'aspetto ambientale. Mai un insulto in uno stadio avversario, pieni sempre di bambini. Vorrei rivedere le stesse scene in Italia. Spero di fare in tempo. I calciatori inglesi? Hanno un carattere particolare che li vedi allenarsi ogni giorno a ritmi infernali. Hanno un DNA che affonda le radici nella storia di un popolo abituato a combattere. Le gare più belle? Il 4-1 sull'Arsenal è stata la gara che mi ha dato più soddisfazione così come la bellissima prestazione in casa del City. Ci sono state, però, anche prestazioni brutte durante il corso dell'anno".