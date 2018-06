Sarri e il Chelsea: le ore più calde

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le ore più calde. In casa Chelsea si sta per arrivare ad una decisione sul futuro della guida tecnica dei Blues, ed il nome di Maurizio Sarri continua ad essere al centro del mirino. La scelta, in questo senso, continua a prendere l’allenatore sotto contratto con il Napoli come prima opzione, e da lì in poi prenderanno il via numerose altre dinamiche di mercato. A partire dal futuro di Higuain e Morata, che potrebbe intrecciarsi, passando per quello di calciatori contraddistinti da una clausola rescissoria come Hysaj ed Albiol che rappresentano prime scelte per il tecnico italiano qualora dovesse giungere la tanto attesa fumata bianca con i londinesi. Insomma un vero e proprio tourbillon di mercato pronto a prendere il via, con la seconda scelta Laurent Blanc sullo sfondo ed Antonio Conte spettatore interessato. I giorni decisivi sono arrivati.