Sarri e il punto sugli infortunati: "Pjanic a disposizione, anche Matuidi ok"

Oltre alla questione Cristiano Ronaldo, Maurizio Sarri oggi in conferenza stampa ha fatto il punto sui vari infortunati in casa Juventus, annunciando che Matuidi sarà della sfida di Bergamo: "Ha un po' di dolore, ma caratterialmente riesce ad andare sopra a questi dolori per le sue caratteristiche, credo sia completamente a disposizione visto che ha fatto partitella e intero allenamento con noi ieri". Sul portoghese invece: "Martedì il ragazzo ha detto che non era stato bene nell'ultima gara e per questo abbiamo preparato un programma che gli consentisse di superare l'acciacco. L'obiettivo è diventato la partita di Champions con l'Atletico Madrid, domani al 99% non sarà a disposizione".

Cuadrado: "È rientrato ieri, anche un po' acciaccato. Li ho ritrovati come li ritrovi dalle Nazionali, tutti pieni di piccoli problemi e piccoli acciacchi".

Danilo: "Rilancio? Sta bene e non aveva bisogno di rilanciarsi, perché ha avuto un periodo in cui non giocava perché infortunato".

Ramsey: "La sua condizione? Aveva giocato non la partita prima, ma quella prima ancora in Champions, quindi cominciava a stare bene".

Alex Sandro: "Problema durante la sosta senza dubbio, anche se quello che sta venendo fuori è meno grave delle voci che arrivavano dalla Nazionale brasiliana".

Rabiot: "Abbiamo un problemino con l'adduttore per lui e un colpo alla schiena per Cuadrado".

Pjanic: "Per fortuna era negativo agli esami strumentali, è in gruppo, sta abbastanza bene e dovrebbe essere a disposizione".