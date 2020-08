Sarri e il siparietto in sala stampa: "Non dico a te cosa dirò al presidente. Mi sembra troppo"

Nel corso dell'intervista a 'Sky', il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha annunciato che ci sarà un confronto nei prossimi giorni per ripartire nel migliore dei modi nella prossima stagione. Dichiarazioni che sono subito rimbalzate in sala stampa, e che sono state sottoposte a Maurizio Sarri.

Qual è la sua opinione su questa stagione e cosa dirà in questo confronto? La domanda che è stata posta all'allenatore bianconero. Questa la risposta di Sarri: "Non dirò a te quello che dirò al presidente, mi sembra un po' troppo... Non mi aspetto nulla, stasera vado a casa inferocito perché siamo stati eliminati. Parleremo, faremo delle valutazioni".

