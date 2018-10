Sarri e il suo tridente per la Nazionale: "Insigne, Bernardeschi e... Chiesa"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lorenzo Insigne il migliore, ma non c'è solo Insigne. Nel corso dell'intervista concessa al 'Corriere dello Sport', Maurizio Sarri ha detto la sua sui migliori calciatori italiani in circolazione: "Stravedo per Bernardeschi. Può diventare presto un autentico fuoriclasse. Insigne, Bernardeschi e… Chiesa al terzo posto. Talento purissimo, generoso, dinamico: ha i colpi del predestinato, basterebbe lavorarci un po’ su per la definitiva consacrazione".