Sarri e la frenata delle rivali: "Ci interessa solo la gara di domani. Milan avversario durissimo"

"E' una partita difficile, il Milan ci ha creato sempre difficoltà in questa stagione e in questo momento è in grande forma fisica e mentale. Ha conquistato due vittorie importantissime, in questo momento affrontare il Milan è complicato". A dirlo è Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ha parlato alla vigilia della sfida contro i rossoneri di Pioli. "Non mi aspetto alcun rilassamento - prosegue -, in questo momento le partite sono tutte difficili e sbagliare una partita o una parte di essa può essere estremamente facile. L'aspetto mentale è quello determinante, giocando ogni tre giorni diventa delicato. In questo periodo i risultati non scontati possono venire fuori con grande facilità. Sarà un mese durissimo, bisogna procedere come fatto finora. Per noi la partita è domani, non ci interessa nemmeno quella successiva".

