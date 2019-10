Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La mossa a sorpresa, provata ieri nella rifinitura come possibile soluzione, è quella scelta dal mazzo delle formazioni ufficiali di Maurizio Sarri: Rodrigo Bentancur titolare, dall'inizio, prima in Champions e seconda in stagione dopo i 51' contro l'Hellas Verona. Niente Federico Bernardeschi che pareva certo di un posto dall'inizio considerata l'assenza pure dai convocati di Aaron Ramsey. Invece no. Tocca a un giocatore che tecnicamente rappresentava l'alternativa a Miralem Pjanic come pivote, posizione nella quale ha sinora giocato principalmente, e che invece ricoprirà almeno sulla carta un ruolo simile a quello con l'Uruguay. Vertice alto del rombo di centrocampo, più che trequartista, incursore di mediana che possa parare i colpi duri della difesa della Lokomotiv Mosca nei confronti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.