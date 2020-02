vedi letture

Sarri e la richiesta alla sua Juve: "I leader li abbiamo, speriamo mi aiutino"

Dopo la sconfitta contro il Verona, Maurizio Sarri ha chiesto più collaborazione al gruppo della sua Juventus. Nel corso della conferenza stampa di oggi, il tecnico bianconero ha spiegato cosa intendesse con questa richiesta: "Ero un inciso in risposta a una domanda. I leader li abbiamo, spero qualcuno mi aiuti a venire fuori in questo periodo".

Ha chiesto qualcosa di specifico ai giocatori più importanti?

"Lo stanno dando sempre il sostegno, la squadra si allena bene e l'ho sempre detto. A volte in partita resti sorpresi perché in allenamento alcune cose non le vedi. Lo standard degli allenamenti è altissimo, la disponibilità a livello di partecipazione è totale".