Sarri e la sfida a Thiago Motta: "Abbiamo studiato anche l'U-19 del PSG"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus c'è tanta curiosità anche per la sfida a Thiago Motta, da una sola giornata alla guida del Genoa e già entrato nella storia della Serie A (nessuno mai aveva inciso così tanto con i cambi). Maurizio Sarri, come sempre, ha preprato in modo maniacale la partita contro i liguri: "L'esperienza da noi è cominciata da pochi giorni, ha fatto una bellissima vittoria e dopo il gol del pareggio hanno fatto bene. Allena una squadra con una qualità importante, con buona capacità anche nel palleggio per uscire da situazioni complicate, quindi mi sembra che in pochi giorni qualcosa abbia dato, anche se pure l'allenatore precedente prediligeva il palleggio e le qualità tecniche. Abbiamo visto anche qualcosa dell'Under-19 del PSG, soprattutto per vedere alcuni dettagli che non si sono visti nell'ultima partita".