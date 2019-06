Sarri e la tuta in panchina: "Ma potrei vestirmi in altro modo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri e la tuta in panchina. Anche di questo ha parlato il manager del Chelsea - in trattativa con la Juventus per il suo ritorno in Italia - nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Vanity Fair': "Se la società mi imponesse di andar vestito in altro modo, dovrei accettare. A me fanno tenerezza i giovani colleghi del campionato Primavera che portano la cravatta su campi improponibili. Mi fanno tristezza, sinceramente".