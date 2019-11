© foto di www.imagephotoagency.it

Al fianco di Gonzalo Higuain, il tecnico della Juve, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, decisiva per il primo posto nel girone di Champions League. Si parte dalle critiche relative al gioco dei bianconeri, secondo molti non ancora soddisfacente: "Sinceramente, non leggo. Quindi non mi dispiace. Non è che per valutare la prestazione della mia squadra ho bisogno di leggere quello che scrivi te. Quindi cerco di leggere il meno possibile. Ogni tanto mi imbatto in qualche articolo di grande intelligenza, ma cerco di estraniarmi. Questa squadra ha grandi caratteristiche: prima ero un talebano perché volevo applicare il mio calcio, ora mi sto adattando troppo alle caratteristiche dei miei giocatori. Se dessi peso a tutto quello che scrivete diventerei matto".