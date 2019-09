© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non vorrei che fossero sottovalutati". In casa Juventus, si parla ancora delle gerarchie del centrocampo. Che per Maurizio Sarri sono chiarissime e: "Khedira è un giocatore globale. Sa difendere, attaccare, palleggiare. Matuidi è un campione del mondo in carica. La sua storia ci parla di un grande giocatore. Poi abbiamo giocatori subito dietro, che forse sul palleggio ci possono dare qualcosa in più. Però dobbiamo aspettare che siano prontissimi, perché hanno una storia particolare negli ultimi mesi. Ce l’ha lo stesso Khedira, ha fatto 90 minuti per la prima volta negli ultimi 8 mesi. Ramsey l’ultima partita l’ha fatta a marzo, anche Rabiot va messo in condizione. Possono dare il loro contributo, li sto vedendo salire molto di tono in allenamento. A centrocampo abbiamo sia la spada che il fioretto”.

