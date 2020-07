Sarri e le squalifiche di Dybala e De Ligt: "Assenze pesanti ma ci saranno altri giocatori forti"

Al di la della vittoria sul Torino sono due le note negative che la Juventus porta a casa dopo il derby: le squalifiche in arrivo per Paulo Dybala e Matthijs De Ligt in vista del match contro il Milan. Su questo tema, nel corso della conferenza stampa postpartita, si è espresso anche il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri: "Sono situazioni che possono accadere. Saranno assenze importanti ma possiamo ovviare con altri giocatori forti. Il giallo a Paulo? Dal campo avevo avuto una sensazione diversa, peccato per com'è arrivato questo cartellino".