Sarri esclude Dybala e il 10 va in tendenza su Twitter: i tifosi della Juve lo vogliono in campo

In un colpo solo, Maurizio Sarri spariglia tutte le carte e le previsioni. La Juventus scende in campo per il big match contro la Lazio senza il suo regista e il suo numero 10, almeno quelli titolari. Miralem Pjanic e Paulo Dybala cedono il passo, rispettivamente, ad Aaron Ramsey e Gonzalo Higuain. Una mossa che colpisce, e non poco. Soprattutto per quanto riguarda l'assenza della Joya: a pochi minuti dalla diramazione delle formazioni ufficiali, l'argentino è già diventato argomento di tendenza su Twitter. Considerate le sue ultime prestazioni, abbastanza prevedibile immaginare il perché: la stragrande maggioranza dei tifosi bianconeri si domanda il perché di questa assenza e chiede di poter leggere la "vera" formazione, quella in cui tutti vorrebbero Dybala. Tra chi chiede per lui una squadra che lo apprezzi davvero e chi arriva a dedicare parole non propriamente d'amore per Sarri, la voce del popolo bianconero, almeno sui social, è unita: tutti chiedono Dybala in campo a gran voce.