Sarri esteta: la Juve vince e corre, ma lui però pretende anche il bel gioco

Con una qualificazione agli ottavi di Champions League in tasca, da oggi, parlare di una Juve che deve necessariamente migliorare è più semplice. Perché margini di crescita – per quanto i risultati fin quì siano stati tutti positivi – ce ne sono eccome. E Sarri di tutto questo ne è assolutamente consapevole. Ciò che sorprende positivamente di questa squadra, però, è l’abilità nel trovare pur sempre una via d’uscita per centrare l’obiettivo.

Il successo russo, contro la Lokomotiv Mosca, porta la firma di Douglas Costa: aveva puntato questa partita per rientrare al meglio dopo l’infortunio, è riuscito nell’intento. Il brasiliano cambia volto alla squadra dal suo ingresso in campo, e costruisce con Higuain – l’altro grande protagonista in positivo del match – la strada per la vittoria. “Quando metti giocatori di qualità contro avversari stanchi è facile che facciano bella figura – ammette Sarri -. Abbiamo la fortuna di avere questa panchina”.

Un esteta del calcio come il tecnico bianconero, però, non può essere soddisfatto della prestazione, l’ennesima poco convincente dell’ultimo periodo. “Abbiamo fatto una partita tatticamente di basso livello: sapevamo che ci avrebbero aspettati bassi e avrebbero approfittato degli spazi. Gliel'abbiamo concessi: la nostra fase difensiva è stata di rincorsa, non di faccia – spiega Sarri -. È importante aver raggiunto l'obiettivo, e nello stesso tempo avere qualcosa da mostrare ai ragazzi per migliorare”.

Insomma, si dovrà presto smaltire la gioia per il successo in Champions per pensare già al prossimo impegno di domenica sera, quando all’Allianz Stadium arriverà il Milan, a conclusione del filotto di sette gare in ventuno giorni. Con o senza Ronaldo - ieri sostituito per timore di farlo incappare in un infortunio a seguito di un problema all’adduttore - Sarri vuole una squadra perfetta, sempre: “sono dell'idea che se riusciamo a stare meglio in campo le possibilità di fare bene ci sono”.