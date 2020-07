Sarri forza sette. Basta lo Scudetto per continuare a sedere in panchina?

La semplice vittoria contro il Torino, in un derby della Mole mai così squilibrato, porta un'altra ventata di ossigeno per Maurizio Sarri. Sette affermazioni consecutive, il modo migliore per approcciarsi a un poker difficile contro Milan, Atalanta, Sassuolo e Lazio. In queste quattro gare si decide lo Scudetto, ma il margine di sette punti è rassicurante per credere che lo Scudetto sarà ancora a Torino. In più Dybala e Ronaldo sembrano avere trovato la loro collocazione in campo, anche se senza il feeling che dovrebbe sbocciare quasi naturale fra due talenti del genere.

BASTA LO SCUDETTO? Perché è la domanda principale che ogni tifoso della Juventus si fa, magari sognando Guardiola - che difficilmente arriverà pure quest'anno - oppure Zidane. Ammesso e non concesso che tutte le big europee stanno avendo problemi, con il Liverpool fuori e il Barcellona in crisi profonda, il Real Madrid che deve recuperare il complicato 1-2 contro il City dell'andata e il PSG che non giocherà una partita vera per un altro mesetto, la Champions potrebbe vedere davvero una sorpresa, un break, come l'anno scorso. Per questo Sarri ha una grossa opportunità, cogliendo una vittoria con il Lione e rilanciandosi per la final eight di Lisbona.

NON È ANNO DI TERREMOTI? Meglio avere una stagione di transizione, ulteriore, per capire quali saranno gli effetti del Coronavirus, oppure cambiare e rifondare? Più probabile la prima ipotesi, con un allenatore mal digerito che continuerà sulla panchina più importante d'Italia. D'altro canto anche Allegri lo è stato per qualche tempo.