Sarri: "Frasi di ADL prese per quel che sono, poi torna come prima"

© foto di Federico De Luca

Sfuma lo Scudetto e l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri, al termine del 2-2 contro il Torino, parte dalla fine, cioè da una tifoseria che ha omaggiato la squadra per il campionato che va verso la chiusura, nonostante il duello Scudetto perso: "In questa esultanza c'è la grandezza di questo popolo, nessun giocatore e nessun allenatore può volere qualcosa più di questo. Cinquantamila spettatori a campionato praticamente finito e per una partita che aveva poco da dire a livello di classifica. Questa festa nella settimana in cui hai perso le speranze la dice tutta sul popolo partenopeo", ha detto Sarri a Sky.

Cosa manca a questo Napoli?

"Al di là del dispiacere per non aver fatto contento un pubblico così straordinario bisogna essere lucidi: il Napoli sotto certi punti di vista non è attrezzato per competere contro la Juventus e se partiamo da questo presupposto la squadra ha fatto un campionato di livello straordinario. Siamo stati anche sfortunati perché nel giro di quattro minuti di partita siamo passati dalla possibilità di scavalcare la Juventus in classifica a essere sotto di quattro punti. Il tutto tra l'88esimo di Inter-Juve e il 5' di Fiorentina-Napoli. Poi il doppio infortunio di Milik e il doppio ko di Ghoulam: una mazzata per noi molto importante. Le circostanze potevano renderci più competitivi, ma se devo essere lucido e partire da una base reale bisogna essere contenti di quello che ha fatto la squadra".

Qual è il suo stato d'animo? Ha cominciato a pensare al suo futuro?

"Ora dobbiamo giocare due grandi partite e non dobbiamo staccare la spina. Dobbiamo provare a fare il record di punti e a superare il muro dei 90 punti, poi avremo dieci giorni per valutare la situazione. C'è un contratto in essere che prevede una clausola di otto milioni, ma c'è anche la possibilità per il Napoli di rescindere l'accordo a una cifra di molto inferiore (500mila euro, ndr)".

Come commenta le parole di De Laurentiis?

"Il Presidente è la persona che mi ha fatto allenare il Napoli, che è la squadra per la quale tifo fin da bambino. E' una opportunità che nella vita hanno avuto in pochi e mi ha permesso di vivere quello che abbiamo vissuto. Io so di aver dato tutto, se non è contento mi dispiace. Aurelio ogni tanto ha queste esternazioni e vanno prese per quelle che sono, dopo mezz'ora torna come prima. Io ho un carattere particolare: a volte mi inferocisco più per queste partite che per quella col Real Madrid (altra gara al seguito della quale De Laurentiis attaccò Sarri, ndr). Io alle prossime due gare ci tengo davvero molto, se poi il ciclo è finito lo decide la società: se il Napoli è impossibilitato a tenere 6-7 di questi giocatori è chiaro che il ciclo è finito".

Quindi se la società trattiene i giocatori e se promette un mercato importante lei resta?

"Eh, però siamo partiti con troppi se...".

Questa rosa può dare qualcosa in più?

"Questo è un gruppo di giocatori che ha cultura del lavoro e che è disposto a mettersi in discussione per crescere. Sicuramente senza due infortuni pesanti qualcosina in più i ragazzi potevano dare, non solo gli infortunati".

In che cosa la Juventus è stata superiore?

"Ha disputato un campionato senza mai dare l'impressione di vivere momenti di flessione importanti".