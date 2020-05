Sarri ha capito cos'è la Juve: ecco il passaggio chiave per il suo futuro in bianconero

vedi letture

La gara di ritorno degli Ottavi di Champions con il Lione, all’Allianz Stadium, avrebbe indirizzato verosimilmente a un giudizio autorevole sulla prima Juve di Sarri. Lo stop improvviso della stagione ha invece interrotto un momento particolarmente complesso – caratterizzato da qualche sconfitta di troppo - e concesso fiato, anche se la vittoria casalinga con l’Inter (a porte chiuse) aveva certamente ridato entusiasmo dopo la caduta in terra francese che andrà rimediata ad agosto. Mai nessuno potrà dire com’è stata la prima stagione di Sarri alla Juve, dal momento che lo stop inciderà fin troppo. Nel frattempo, però, Sarri ha compreso le grandi differenze tra la Juve e le altre grandi squadre italiane, in un processo di conoscenza probabilmente terminato.

FUTURO – Un passaggio chiave, di piena consapevolezza, quello esternato dal tecnico della Juventus dopo i primi mesi in bianconero. Anche per creare i presupposti migliori per la ripresa. “Ci sono due cose che mi hanno colpito: l’amore e l’odio – ha detto Sarri in una recente diretta su Juventus Tv -. Siamo circondati dall’amore in tutte le città in cui andiamo, ma anche da odio. Noi siamo quelli ‘favoriti’ dagli arbitri, ma guardi i numeri è parlano chiaro, sono impressionanti. Sono stato fischiato a Napoli; a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà”. Il futuro del tecnico bianconero passa da questa presa di coscienza.

Juventus 99%

Altre 1%