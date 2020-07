Sarri: "Ha ragione Guardiola, quando affronti l'Atalanta è come andare dal dentista..."

"E' una fase importante della stagione e l'Atalanta in questo momento va considerata una realtà, sta facendo benissimo e ha numeri di altissimo livello, soprattutto in trasferta. E' un avversario difficilissimo, ma lo è già da diverso tempo. Parole e pensieri di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che s'è così espresso sull'Atalanta alla vigilia della sfida valida per la 32esima giornata di Serie A. "La definizione più bella dell'Atalanta - prosegue - l'ha data Guardiola, è come andare dal dentista, si soffre sempre".

