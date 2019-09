© foto di Imago/Image Sport

In conferenza stampa , Maurizio Sarri parla di Gonzalo Higuain. "Uomo di fiducia? Non direi, al Chelsea nell'ultimo periodo non giocava, giocava Giroud. Se ora gioca, è perché ho rivisto quello di due-tre anni fa e ha fatto bene. Non c'era niente di personale nella scelta".

Su Mario Mandzukic. "In allenamento mi ha fatto vedere qualcosa meno e la scelta è caduta su Higuain. A volte vedo male, altre no, ma è frutto di una scelta logica, non irrazionale".