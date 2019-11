© foto di www.imagephotoagency.it

A margine del successo di misura sull'Atlético Madrid, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Il primo tempo l'abbiamo disputato su altissimi livelli, nella ripresa abbiamo sprecato tanti palloni in uscita perdendo continuità. Nel finale c'è stato un calo dovuto al dispendio della partita di Bergamo. Dybala è uscito perché la squadra aveva perso baricentro, e pensavo che Higuain potesse aiutarci a fare qualche ripartenza, anche se Dybala è bravo a tenere palla. Cristiano l'ho lasciato dentro perché speravo potesse trovare il gol che lo sbloccasse. Non ci ho ancora parlato, ma nel finale ha cercato di aiutare anche in fase difensiva, quindi penso che fisicamente sia in crescita. Ha passato un periodo in cui ha fatto fatica ad allenarsi, aveva perso un po' di condizione. In settimana ha fatto un programma personalizzato, penso stia crescendo come condizione fisica, poi domani vedremo se il ginocchio è a posto o meno. Ronaldo ha riposato in tre partite su tredici, anche lui ha fatto parte dell'alternanza. In questo momento deve ritrovare il gol ed è giusto dargli fiducia. Higuain e Dybala ono due giocatori indiscutibili, l'ipotesi di partenza in estate era valida perché era un'esigenza della società, i giocatori più richiesti erano quelli più forti. Non era una motivazione tecnica, stiamo parlando di due giocatori di altissimo livello".