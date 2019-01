© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa, parla di Gonzalo Higuain: "È un caratteriale. Vuole sempre vincere e quando la situazione è diversa rischia di andare oltre. Non è successo molto spesso, solo in due occasioni: col Napoli a Udine e col Milan contro la Juventus. Fondamentalmente alla base di queste reazioni c'è un carattere forte e una grande voglia di vincere sempre e comunque".