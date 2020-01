© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato - tra le altre cose - anche di Higuain e Douglas Costa: "Sta bene, anche oggi in allenamento era particolarmente vivo. E' un giocatore importante, per motivi di equilibrio gioca insieme agli altri due o con uno dei due. Ultimamente frequenta meno l'area di rigore ma è un giocatore di una caratura fuori dal comune. Douglas Costa? In questo momento sta bene. Certi carichi al momento glieli abbiamo evitare perché è a rischio infortuni. L'aspetto estremamente positivo è che ha ritrovato continuità in allenamento".