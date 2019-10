Sarri: "Higuain o Dybala? Se sorteggiassi chi schierare non sbaglierei"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gonzalo Higuain e Paulo Dybala? Alla vigilia della sfida europea contro la Lokomotiv Mosca, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, non si sbilancia: "Preferirei dirlo prima a Dybala e Higuain. Sono in gran condizione psico-fisica entrambi, scegliendole uno anche tramite sorteggio le possibilità di sbagliare sono limitate. Sono fortunato, in queste sette partite in ventuno giorni potranno esprimersi entrambi: vedremo se domani sera sarà il caso di far giocare uno o l'altro".