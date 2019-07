Sarri: "Higuain si allena con un buon piglio. CR7 in campo sarà libero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha elogiato Gonzalo Higuain nel corso della conferenza stampa post-Tottenham: "L’aspetto positivo è l’atteggiamento, Gonzalo si sta allenando con un buon piglio - riporta Sky Sport -. Stasera ha fatto bene. E' anche vero che ha meno inattività rispetto ai suoi compagni attuali perché l’anno scorso ha giocato partite importanti fino all’ultimo giorno di maggio, mentre i ragazzi della Juventus hanno fatto un finale in cui non avevano assolutamente più niente da chiedere. Molto probabilmente sta beneficiando anche di questo, ma al di là del gol e della prestazione di questa sera l’atteggiamento in allenamento è molto positivo. Ronaldo? Cristiano è il miglior giocatore di questa squadra, perciò dobbiamo organizzare bene gli altri dieci per la fase difensiva, ma lui può andare ovunque in campo. E' il migliore e per lui è importante essere libero in campo".