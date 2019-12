© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di conferenza stampa in casa Juventus, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. Tante le domande a cui ha risposto Maurizio Sarri, molte delle quali relative alla situazione degli infortunati: "Bentancur è rimasto fermo per tre giorni e dunque questo incide molto meno sulla condizione fisica. Douglas Costa per venti giorni. Su quest'ultimo ho una riserva sulla tenuta. Bentancur diventerà un top, l'ho detto più volte. Ha qualità fisiche e tecniche sopra la norma, tatticamente e a livello di personalità sta crescendo. Ramsey, invece, fino a ieri ha lavorato a parte con i riabilitatori, oggi lavorerà in parte con la squadra. Vediamo se ci saranno le condizioni per portarlo in panchina".