Sarri, il Napoli e il rebus della scadenza della clausola

Secondo fonti vicine al Napoli, la clausola di Maurizio Sarri non sarebbe in scadenza al 22 maggio (oggi, ndr) ma al 31 maggio. Altre fonti, però, confermano la scadenza in data odierna. A prescindere da questo, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe finito la pazienza e vorrebbe sciogliere i dubbi nelle prossime ore. L'incontro con lo Zenit San Pietroburgo è segnale inequivocabile della ricerca di una nuova avventura di Sarri e i contatti tra ADL e altri tecnici (da Ancelotti a Inzaghi e non solo) idem.