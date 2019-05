© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea giocherà in amichevole contro i New England Revolution. Dunque, Maurizio Sarri vola a Boston. Un sillogismo di mercato forzato che si aggrappa a una geografia però corretta. James Pallotta, presidente della Roma, si trova nella sua città e non è un mistero l'idea e la stima che riserva per l'ex guida tecnica del Napoli. Che peroprio ieri, in conferenza stampa, ha avuto modo di dire che gli piacerebbe restare al Chelsea "però non sono sicuro, ma amo il calcio inglese", ha poi specificato. Andrà a seguirlo da vicino, magari a contattarlo, tramite intermediari, Pallotta o uno dei suoi? Chissà. Intanto la geografia racconta di uno spunto di mercato interessante. Forzato. Ma possibile.