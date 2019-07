© foto di Chiara Biondini

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby d'Italia in programma domani a Nanchino contro l'Inter, ha parlato così del gap tra la Serie A e la Premier League dopo la sua esperienza al Chelsea: "Credo che il livello degli allenatori italiani sia evidente e da questo punto di vista siamo uno dei movimenti più importanti. Il gap con gli altri campionati come la Premier non è tattico, ma è economico".