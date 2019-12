Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'occasione al 91', poi la Lazio ha fatto il 3-1 allo scadere. "Siamo mancati in brillantezza dall'inizio", ha detto Maurizio Sarri dopo il ko di Riyad ma non trova solo lati negativi in conferenza stampa. "Siamo stati in partita, la sensazione mia è che siamo arrivati con un piccolo deficit di energie fisiche e mentali. Può succedere dall'ottava in questo ciclo, siamo arrivati con qualcosa in meno dal punto di vista energetico. Abbiamo sfiorato il pareggio, il 3-1 al 93' lascia il tempo che trova. Eravamo in partita, al 91' abbiamo tirato una punizione in buona posizione".