Sarri: "In questo momento la Juve non può esprimere molto di più. Manca brillantezza"

"C'è delusione per i ragazzi, per la società e per i tifosi. In questo momento non possiamo esprimere molto di più, un po' per la condizione fisica e un po' per qualche assenza importante. Abbiamo cercato di pressare meno alti per tenere una maggiore tenuta alla distanza, la partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione ma in questo momento ci manca brillantezza". Parole e pensieri di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus che ai microfoni della 'Rai' ha commentato la sconfitta contro il Napoli nella finale di Coppa Italia. "Abbiamo difficoltà - prosegue - nel trasformare la mole di gioco in pericolosità perché ci manca brillantezza. Abbiamo una squadra basata sulle individualità e quindi senza brillantezza si fa fatica. Non credo ci manchi cattiveria, perché stasera abbiamo mostrato applicazione. I nostri giocatori sono individualisti, hanno facilità a saltare l'uomo e in questo momento facciamo più fatica. Il doppio 0-0 è un fatto inedito e, ripeto, credo sia per quanto detto".

Come hai visto Cristiano Ronaldo?

"L'ho visto come gli altri a livello di condizione fisica Gli manca quel pizzico di brillantezza che gli consente di fare le cose nel modo migliore, in questo momento può succedere"

Cosa hai detto alla squadra dopo la partita?

"Ai miei giocatori ho detto poco, ero molto arrabbiato e deluso. Ora meglio stare in silenzio, poi ne parleremo più tardi o domattina".