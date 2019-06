Sarri-Juve, ADL: "Magari non vince. Mai creduto al suo amore assoluto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri è stato presentato ieri come nuovo allenatore della Juventus. Il Corriere della Sera in edicola riporta alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che nel 2015 gli affidò la formazione partenopea. "Maurizio è bravo, ci avevo visto lungo. Non sono sorpreso, il calcio non è più un mondo di bandiere. Qui da noi non ha vinto e magari non vince neanche a Torino. È un rivale, non posso che augurargli questo", le parole di De Laurentiis

Napoli, però, definisce Sarri 'traditore'. "Sono per la libertà, quindi rispetto la sua scelta. Ognuno fa quel che vuole ma si assume la responsabilità. Non ho mai creduto all’amore assoluto di Sarri e il tempo mi ha dato ragione. Ripeto spesso che sono per la monogamia, credo nel matrimonio e del resto sono a Napoli da 15 anni, nonostante una parte della tifoseria abbia provato ad ostacolarmi. I litigi ci stanno, l’importante è restare fedeli alla causa e all’amore per i colori azzurri. La mia fu un scelta di cuore e resta tale", ha detto il patron dei partenopei.