Maurizio Sarri può finire sulla panchina della Juventus, mentre Aurelio De Laurentiis non sembra accusare il colpo. Il presidente del Napoli, riporta il Corriere dello Sport, da Malta ha così commentato il possibile ritorno in Italia del suo ex allenatore: "Sono assolutamente distaccato da questa vicenda. Penso che, compiuti diciotto anni, il raggiungimento della maggiore età consenta a ognuno di assumersi la responsabilità delle proprio azioni, tutto qua".