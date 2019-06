© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Chelsea ha detto no all'ultima proposta di Maurizio Sarri. Secondo quanto riferito dal The Times, venerdì scorso il tecnico toscano, per il cui approdo sulla panchina della Juventus è ormai arrivata la fumata bianca, avrebbe incontrato i vertici dei Blues, mettendo sul tavolo la propria disponibilità a rimanere.

Più supporto: in pubblico e in privato. Sarebbe stata questa la richiesta di Sarri ad Abramovich e Granovskaia: al termine di una stagione positiva ma in cui è stato spesso criticato, l'ex Napoli avrebbe chiesto garanzie sull'eventuale prossima stagione. In particolare, avrebbe chiesto al Chelsea di abbracciare in modo più concreto e coerente la propria visione del calcio, come pure di avere più supporto a livello pubblico e mediatico da parte della società londinese.